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وزير الخارجية الألماني يحذر من اندلاع حرب اهلية في ميانمار

04:12 ص الأحد 04 أبريل 2021
وزير الخارجية الألماني يحذر من اندلاع حرب اهلية في ميانمار

وزير الخارجية الألماني هيكو ماس

برلين - (د ب أ):

حذر وزير الخارجية الألماني هيكو ماس من امكانية اندلاع حرب أهلية في ميانمار عقب الانقلاب العسكري في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وقال ماس في تصريحات لصحف مجموعة فونكه الإعلامية نشرت اليوم الأحد "الجيش قاد ميانمار إلى شفا كارثة في غضون أسابيع قليلة. وتعرض أكثر من 500 شخص للقتل بالفعل وفر الآلاف".

وطالب ماس جميع الجهات الفاعلة بزيادة الضغط على النظام حتى يقبل في النهاية بعروض المحادثات من شركائه في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وتابع ماس "لا أحد في المنطقة يمكن أن يهتم بغرق ميانمار في حرب أهلية - ولا حتى أولئك الذين لا يهتمون بإنقاذ الديمقراطية".

ومنذ انقلاب فبراير الماضي، شن الجيش حملة قمع عنيفة في مواجهة الاحتجاجات ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 550 شخصا، بينهم 46 طفلا، وفقًا لجمعية مساعدة السجناء السياسيين، وهي منظمة غير ربحية.

وحتى الآن، تم احتجاز 2751 شخصا كما صدرت 126 مذكرة توقيف.

هيكو ماس برلين ألمانيا ميانمار حرب اهلية
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