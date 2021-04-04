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الإمارات تؤكد تضامنها الكامل مع الأردن وتأييدها لكل ما يتخذه الملك عبدالله الثاني

12:50 ص الأحد 04 أبريل 2021
الإمارات تؤكد تضامنها الكامل مع الأردن وتأييدها لكل ما يتخذه الملك عبدالله الثاني

الملك عبدالله الثاني

الإمارات - ؟أ ش أ)

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة تضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ووقوفها وتأييدها ومساندتها التامة لكل القرارات والإجراءات التي يتخذها الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثاني لحفظ أمن واستقرار الأردن ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما.
وقالت وزارة شؤون الرئاسة في بيان أصدرته مساء السبت، أوردته وكالة الأنباء الإماراتية إنه انطلاقا مما يربط البلدين الشقيقين و قيادتيهما من روابط وثيقة وعلاقات تاريخية تؤكد دولة الإمارات أن أمن واستقرار الأردن هو جزء لا يتجزأ من أمنها.
وأكدت الوزارة دعم الإمارات ومساندتها الكاملة و المطلقة للقرارات والإجراءات كافة التي يتخذها ملك الأردن وولي عهده من أجل حماية أمن و استقرار الأردن و صون مكتسباته.

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الملك عبدالله الثاني الإمارات الأردن الحسين بن عبد الله الثاني

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