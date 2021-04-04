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إيطاليا: إغلاق صارم على مستوى البلاد خلال فترة عيد الفصح

12:44 ص الأحد 04 أبريل 2021
إيطاليا: إغلاق صارم على مستوى البلاد خلال فترة عيد الفصح

فيروس كورونا في إيطاليا

إيطاليا - (أ ش أ)

أعلنت إيطاليا عن إغلاق صارم على مستوى البلاد لمدة 3 أيام؛ بهدف تقليل السفر خلال عيد الفصح والمساعدة في منع موجة جديدة من تفشي فيروس كورونا.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية مساء السبت، أن الحكومة الإيطالية وضعت جميع أراضي البلاد ضمن قائمة "المنطقة الحمراء"، لتعلن فيها أشد درجات الإغلاق صرامة حتى يوم الاثنين كإجراء احترازي.

يذكر أن الإغلاق، الذي أعلن عنه الشهر الماضي، يشمل فرض قيود على حركة الأفراد مع تقييد السفر والزيارات للأقرباء، كما يتم إغلاق المتاجر غير الأساسية، بينما تبقى المطاعم والحانات مفتوحة فقط للطلبات الخارجية.

وأجرت الشرطة عمليات تفتيش على الطرق للتأكد من بقاء المواطنين على مقربة من منازلهم، وصدرت أوامر بتسيير دوريات إضافية لتفريق التجمعات الكبيرة في الساحات والمتنزهات، والتي عادة ما تكون مزدحمة برواد التنزه خلال عطلة عيد الفصح.

يشار إلى أن إيطاليا، التي بدأ منها تفشي فيروس كورونا في أوروبا، سجلت 3 ملايين و650 ألفا و247 إصابة بينها 110 ألاف و704 حالات وفاة، أي أكثر من أي دولة أوروبية أخرى باستثناء بريطانيا.

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