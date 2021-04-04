الرئيس الفلسطيني يؤكد وقوفه إلى جانب الأردن في قراراته لحفظ أمنه
رام الله - (د ب أ)
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقوفه إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية ملكًا وحكومة وشعبًا، ودعمه للقرارات التي اتخذها الملك عبد الله الثاني لحفظ أمن الأردن وضمان استقراره ووحدته، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وقال الرئيس عباس: "إننا ندعم الخطوات التي اتخذها الملك عبد الله للحفاظ على الأمن القومي الأردني، مؤكدا أن أمن الأردن واستقراره مصلحة فلسطينية عليا".
وشدد الرئيس عباس على "أننا نقدر عاليا مواقف الأردن الشقيق بقيادة الملك عبد الله الداعمة للشعب الفلسطيني والمؤيدة لحقوقه الوطنية العادلة".
وأعرب الرئيس الفلسطيني عن تمنياته للأردن باستمرار الأمن والأمان.
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