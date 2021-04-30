البحرين ترسل معدات طبية إلى الهند لدعمها في مواجهة كورونا

المنامة - (أ ش أ):

أرسلت مملكة البحرين معدات طبية وأكسجين إلى الهند؛ لدعمها في مواجهة الظرف الصحي الاستثنائي جرّاء جائحة فيروس كورونا، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء المنعقد في جلسته الأخيرة، حيث يأتي هذا الدعم في إطار إسناد جهود التعامل مع الجائحة في الهند ضمن أطر التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين.

وأعربت حكومة مملكة البحرين، اليوم الجمعة، عن تضامنها مع الهند في ظل ما تشهده من تداعياتٍ للجائحة، والذي يأتي تجسيدًا لمستويات العلاقات الثنائية المتميزة في جميع المجالات، مؤكدةً مواصلتها دعم مختلف الجهود الدولية للتصدي للفيروس والحد من انتشاره، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية.