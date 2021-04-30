البحرين ترسل معدات طبية إلى الهند لدعمها في مواجهة كورونا

09:29 م الجمعة 30 أبريل 2021
البحرين ترسل معدات طبية إلى الهند لدعمها في مواجهة كورونا

فيروس كورونا الهند

المنامة - (أ ش أ):

أرسلت مملكة البحرين معدات طبية وأكسجين إلى الهند؛ لدعمها في مواجهة الظرف الصحي الاستثنائي جرّاء جائحة فيروس كورونا، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء المنعقد في جلسته الأخيرة، حيث يأتي هذا الدعم في إطار إسناد جهود التعامل مع الجائحة في الهند ضمن أطر التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين.

وأعربت حكومة مملكة البحرين، اليوم الجمعة، عن تضامنها مع الهند في ظل ما تشهده من تداعياتٍ للجائحة، والذي يأتي تجسيدًا لمستويات العلاقات الثنائية المتميزة في جميع المجالات، مؤكدةً مواصلتها دعم مختلف الجهود الدولية للتصدي للفيروس والحد من انتشاره، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية.

هذا المحتوى من

الهند البحرين فيروس كورونا معدات طبية

الخبر التالى:

"موقف ثابت".. بيان جديد من الخارجية السودانية حول تطورات ملف سد النهضة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 226531

    عدد المصابين

  • 170008

    عدد المتعافين

  • 13278

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 151093581

    عدد المصابين

  • 128421128

    عدد المتعافين

  • 3178093

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:خاص| الفريق أحمد شفيق يعلق لـ"مصراوي" على شائعة وفاته

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا