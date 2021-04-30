موسكو: النمسا تريد استضافة قمة محتملة بين بوتين وبايدن

موسكو - (د ب أ):

عرض المستشار النمساوي زباستيان كورتس من جديد استضافة بلاده قمة محتملة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بادين.

وأعلن الكرملين اليوم الجمعة عقب مكالمة هاتفية جرت بين زعيمي روسيا والنمسا أن كورتس اقترح فيينا كمكان لانعقاد القمة.

وإضافة إلى النمسا، تسعى فنلندا أيضا إلى استضافة القمة، وذكرت وسائل إعلام أن سويسرا تحاول هي الأخرى.

ودعا بايدن بوتين لقمة في دولة ثالثة، على خلفية تزايد التوترات بين موسكو وواشنطن. واقترح بايدن عقد الاجتماع في الصيف في دولة أوروبية.

ولم يؤكد الكرملين ما إذا كان بوتين سيشارك في مثل هذه القمة.

ووفقا للكرملين، بحث كورتس وبوتين، خلال الاتصال الهاتفي، الوضع في شرق أوكرانيا وحالة المعارض الروسي السجين أليكسي نافالني.