أمريكا: حوالي 100 مليون مواطن تم تطعيمهم بشكل كامل

08:42 م الجمعة 30 أبريل 2021
أمريكا: حوالي 100 مليون مواطن تم تطعيمهم بشكل كامل

لقاحات كورونا

واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت هيئة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن أكثر من 99 مليون أمريكي، ما يزيد عن 38% من جميع البالغين في البلاد، تم تطعيمهم بشكل كامل.

وأوضحت شبكة "ايه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم أن حوالي 55% من البالغين في الولايات المتحدة تلقوا على الأقل جرعة واحدة من اللقاحات.

وقال مسؤولون إن حوالي 8٪ من أولئك الذين حصلوا على جرعة واحدة من لقاح فايزر أو موديرنا لم يعودوا للحصول على الجرعة الثانية.

وأكد الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، على أنه من المهم إكمال الدورة للحصول على أقصى قدر من الحماية ضد فيروس كورونا، داعيًا الأفراد إلى الحصول على الجرعة الثانية.

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