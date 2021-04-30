رئيس مجلس السيادة السوداني يبعث برقية تعزية لملك الأردن

الخرطوم - (أ ش أ):

بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، ببرقية تعزية ومواساة للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في وفاة عمه الأمير محمد بن طلال بن الحسين، الممثل الشخصي لملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وعبر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، في برقيته، عن عميق تعازيه ومواساته للشعب الأردني الشقيق في هذا الفقد الجلل.