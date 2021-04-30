مقتل وإصابة العديد من الأفغان في انفجار سيارة بوسط البلاد
كابول - (د ب أ):
سقط العديد من الأشخاص بين قتيل أو جريح في انفجار قوى بسيارة ملغومة في إقليم لوجار بوسط أفغانستان، حسبما أفاد مسؤولون في وقت متأخر اليوم الجمعة.
وقال ضابط شرطة لوجار، جول حيدر أحمدي وعضو مجلس الإقليم حسيب الله ستاناكزاي إن الحادث وقع في دار للضيافة في عاصمة الإقليم بولي إي علم.
ولم يعرف على وجه الدقة عدد الضحايا، لكن الشرطة تحدثت عن مقتل وإصابة 20 شخصا على الأقل، غالبيتهم من المدنيين.
وقال عضو مجلس الإقليم إن 25 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 60 آخرين.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها على الفور، ولم يتضح الدافع وراء استهداف سكن مدني.
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