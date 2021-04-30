روسيا تفرض حظر دخول على ثمانية من مسؤولى دول الاتحاد الاوروبى

07:21 م الجمعة 30 أبريل 2021
روسيا تفرض حظر دخول على ثمانية من مسؤولى دول الاتحاد الاوروبى

وزارة الخارجية الروسية

موسكو - (د ب أ):

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة، فرض حظر على دخول ثمانية مسؤولين من دول الاتحاد الأوروبي ، بمن فيهم رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي ونائبة رئيسة المفوضية الأوروبية فيرا جوروفا.

كما تم إدراج رئيس مكتب المدعي العام في برلين يورج راوباتش على القائمة السوداء ، وهو رد فعل على قرار الاتحاد الأوروبي في آذار/مارس الماضي بفرض حظر على دخول كبار المسئولين الروس لدورهم في سجن زعيم المعارضة أليكسي نافالني .

وانتقدت روسيا مرة أخرى الإجراءات العقابية التي اتخذتها بروكسل واتهمتها بإثارة الهستيريا المعادية لروسيا .

وذكرت وزارة الخارجية في بيان نقلته وكالة أنباء تاس الحكومية الروسية، إن " الاتحاد الأوروبي يواصل سياسة العقوبات الأحادية الجانب غير الشرعية ضد المواطنين والمنظمات الروسية " .

وقالت الوكالة :إنه "في مارس 2021 فقط، تعرض ستة روس لقيود غير قانونية من الاتحاد الأوروبي. وتتناقض هذه الممارسة مع ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية للقانون الدولي. ورافق ذلك الهستيريا المعادية لروسيا، التي تعمدت وسائل الإعلام الغربية نشرها".

وزارة الخارجية الروسية الاتحاد الاوروبى روسيا موسكو ديفيد ساسولي

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