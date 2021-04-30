الرئيس الأمريكي: لا استبعد مطالبة القوات المسلحة بالتطعيم ضد "كورونا"

واشنطن - (أ ش أ):

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه لا يستبعد مطالبة القوات المسلحة بالحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ورد بايدن، خلال تصريحات صحفية له نقلتها شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم/ الجمعة/، عندما سئل عما إذا كان سيطلب من أفراد القوات المسلحة الأمريكية التطعيم ضد كورونا، قائلاً "لا أقول إنني لن أفعل".

وأضاف الرئيس الأمريكي "أعتقد أنكم سترون المزيد والمزيد منهم يحصلون عليها"، واصفاً هذه الدعوة بأنها "صعبة".

يُشار إلى أن أكثر من 237 مليون جرعة لقاح في الولايات المتحدة قد تم حقنها حتى الآن.