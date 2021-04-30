ولي العهد السعودي يبحث مع مبعوث أمريكي جهود حل شامل للأزمة اليمنية

01:53 م الجمعة 30 أبريل 2021
ولي العهد السعودي يبحث مع مبعوث أمريكي جهود حل شامل للأزمة اليمنية

الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز

القاهرة - (د ب أ):

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي اليوم الجمعة المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن السيد تيم ليندركينج.

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، واستعراض الجهود المشتركة المبذولة بشأن الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

كانت السعودية قد أعلنت الشهر الماضي عن مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل في اليمن، عبر الوقف الشامل لإطلاق النار، وفتح مطار صنعاء لعدد من الرحلات وإدخال السفن للحديدة، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة استنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.

ولكن الحوثيين رفضوا المبادرة ، وكثفوا من هجماتهم بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.

محمد بن سلمان بن عبد العزيز الأزمة اليمنية السعودية اليمن مطار صنعاء

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