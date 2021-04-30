وزير الخارجية التونسي: العلاقات مع سلطنة عمان تاريخية ومتينة

مسقط/تونس - أ ش أ

أكد وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي أن العلاقات التونسية العمانية تتميّز بعراقتها ومتانتها، مستندة على أواصر الأخوة بين البلدين والشعبين والقواسم المشتركة العديدة القائمة بينهما.

وقال الجرندي في حديث لوكالة الأنباء العمانية،أن العلاقات بين البلدين شهدت تعاونًا ثنائيًّا وتطورا ملموسا وخاصة في مجالات التعاون التربوي والفني والموارد البشرية بصفة عامة ليصل العدد الاجمالي للمتعاونين التونسيين بالسلطنة إلى حوالي 4.630 متعاونا خلال العام الماضي.

وأشار إلي أن حجم التبادل التجاري الحالي بين البلدين بلغ قرابة 36 مليون دولار أمريكي وبذلك فهو يبقى دون الإمكانات المتاحة خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مشيرا إلي أن هناك جهود تبذل لتعزيز هذا التعاون واستكشاف مجالات جديدة وواعدة ذات قيمة مضافة، خاصة عبر تنظيم لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال من أجل دفع الاستثمار والشّراكة وتنويع المبادلات التّجاريّة.

وحول الشأن العربي، قال إن تونس تدعو لضرورة التعجيل بالتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية بما يحفظ سيادته ووحدته ويضع حدا لمعاناة الشعب السوري.

وبشأن العلاقات مع ليبيا، أكد أن زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى ليبيا، جاءت لتعبر عن دعم تونس ومساندتها للمسار السياسي التفاوضي الذي أدى إلى اختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، وهو مسار ساندته تونس منذ البداية وأثبتت التطورات وجاهة هذا الموقف المبني على تشجيع الحوار السياسي واستبعاد الحلول العسكرية.