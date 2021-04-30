الصحة السعودية: قرابة الـ200 ألف مواطن يتلقون لقاح كورونا يوميا

الرياض - أ ش أ

أكد متحدث وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، أن قرابة الـ200 ألف شخص يتلقون جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا يوميا، وأن تأجيل الجرعة الثانية لا يشمل من أعمارهم تجاوزت الـ60 عام، مؤكدا على أن الدولة قدمت دعم كبير في توفير اللقاحات للمواطنين رغم كل التحديات.

وقال العبد العالي -في تصريح أوردته قناة (الإخبارية السعودية) اليوم الجمعة- "إن الجهات المعنية تدرس كل الاحتمالات والخيارات التي تجعل الإنسان دائما في أعلى مستوى يكفل صحته وسلامته"، منوها في الوقت ذاته على مبادرة المواطنين بأخذ اللقاح، لافتا إلى أن المواعيد التي تطرح في برنامج "صحتي" تصل إلى ربع مليون موعد في اليوم.

كما أكد على عدم فرض حظر التجوال حتى الأن في شهر رمضان أو في أيام العيد، مشددا على التقيد بالاحترازات الصحية لكونها تقي من الإجراءات المشددة، والحفاظ على ارتداء الكمامات والمسافة الأمنة والبعد عن التجمعات وتحديدا في فترة العيد.

وفي سياق متصل .. تجاوزت الجرعات المعطاه من اللقاحات المضادة ضد كورونا في الممكلة العربية السعودية 9 ملايين جرعة، فيما حثت الصحة السعودية الموطنين على أخذ اللقاح، داعية إلى الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية.