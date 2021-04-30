إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ150 مليون حالة

واشنطن - أ ش أ:

تخطت إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم حاجز الـ150 مليون حالة، وفقًا لأحدث إحصاءات من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وجاء في بيانات الجامعة التي تلخص بيانات من السلطات الفيدرالية الأمريكية وكذلك وسائل الإعلام ومصادر مفتوحة أخرى أن إصابات كوفيد-19 في العالم تخطت اليوم الجمعة حاجز الـ150 مليون إصابة، إذ بلغت 150 مليونًاً و530 ألفًا و783 إصابة، في جميع أنحاء العالم.

وأشارت الجامعة الأمريكية إلى وفاة أكثر من 3 ملايين و165 ألف شخص جراء الإصابة بالفيروس التاجي.

وبحسب الجامعة، سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 2ر32 مليون إصابة، في حين سجلت الهند 7ر18 مليون حالة إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بـ 5ر14 مليون حالة.

أما عن الوفيات، سجلت أمريكا أكبر معدل وفيات حول العالم بأكثر من 575 ألف وفاة تليها البرازيل بأكثر من 401 ألف ثم المكسيك بأكثر من 216 ألف وفاة.​