إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ150 مليون حالة

09:33 ص الجمعة 30 أبريل 2021
إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ150 مليون حالة

فيروس كورونا

واشنطن - أ ش أ:

تخطت إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم حاجز الـ150 مليون حالة، وفقًا لأحدث إحصاءات من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وجاء في بيانات الجامعة التي تلخص بيانات من السلطات الفيدرالية الأمريكية وكذلك وسائل الإعلام ومصادر مفتوحة أخرى أن إصابات كوفيد-19 في العالم تخطت اليوم الجمعة حاجز الـ150 مليون إصابة، إذ بلغت 150 مليونًاً و530 ألفًا و783 إصابة، في جميع أنحاء العالم.

وأشارت الجامعة الأمريكية إلى وفاة أكثر من 3 ملايين و165 ألف شخص جراء الإصابة بالفيروس التاجي.

وبحسب الجامعة، سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 2ر32 مليون إصابة، في حين سجلت الهند 7ر18 مليون حالة إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بـ 5ر14 مليون حالة.

أما عن الوفيات، سجلت أمريكا أكبر معدل وفيات حول العالم بأكثر من 575 ألف وفاة تليها البرازيل بأكثر من 401 ألف ثم المكسيك بأكثر من 216 ألف وفاة.​

هذا المحتوى من

فيروس كورونا ; td] 19 كوفيد 19 جامعة جونز هوبكنز لقاحات كورونا

الخبر التالى:

الصحة السعودية: قرابة الـ200 ألف مواطن يتلقون لقاح كورونا يوميا
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 226531

    عدد المصابين

  • 170008

    عدد المتعافين

  • 13278

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 151093581

    عدد المصابين

  • 128421128

    عدد المتعافين

  • 3178093

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا