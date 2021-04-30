الهند تسجل أكثر من 386 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

08:13 ص الجمعة 30 أبريل 2021
الهند تسجل أكثر من 386 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

فيروس كورونا

نيودلهي - أ ش أ:

سجلت الهند 386 ألفًا و452 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 18 مليونًا و762 ألفًا و976 شخصًا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية -وفق ما أوردته صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية اليوم الجمعة- أن البلاد سجلت أيضًا خلال الفترة نفسها 3498 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 208 آلاف و330 شخصًا.

وأفادت بأن 297 ألفًا و540 شخصًا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 15 مليونًا و384 ألفًا و418 شخصًا.

ووفقًا لأحدث البيانات، ارتفع عدد الحالات النشطة حاليًا في الهند إلى 3 ملايين و170 ألفًا و228 شخصًا.​

هذا المحتوى من

فيروس كورونا فيروس كورونا في الصين كوفيد 19

الخبر التالى:

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ150 مليون حالة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 226531

    عدد المصابين

  • 170008

    عدد المتعافين

  • 13278

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 151093581

    عدد المصابين

  • 128421128

    عدد المتعافين

  • 3178093

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا