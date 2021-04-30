الهند تسجل أكثر من 386 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة
نيودلهي - أ ش أ:
سجلت الهند 386 ألفًا و452 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 18 مليونًا و762 ألفًا و976 شخصًا.
وذكرت وزارة الصحة الهندية -وفق ما أوردته صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية اليوم الجمعة- أن البلاد سجلت أيضًا خلال الفترة نفسها 3498 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 208 آلاف و330 شخصًا.
وأفادت بأن 297 ألفًا و540 شخصًا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 15 مليونًا و384 ألفًا و418 شخصًا.
ووفقًا لأحدث البيانات، ارتفع عدد الحالات النشطة حاليًا في الهند إلى 3 ملايين و170 ألفًا و228 شخصًا.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ150 مليون حالة
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
226531
عدد المصابين
-
170008
عدد المتعافين
-
13278
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
151093581
عدد المصابين
-
128421128
عدد المتعافين
-
3178093
عدد الوفيات
إعلان