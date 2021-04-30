الخارجية العراقية: نعمل على إجلاء مواطنينا من الهند

07:14 ص الجمعة 30 أبريل 2021
الخارجية العراقية: نعمل على إجلاء مواطنينا من الهند

العراق

بغداد - أ ش أ:

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية احمد الصحاف إن سلامة العراقيين في الهند اولوية قصوى للحكومة العراقية وأن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة تستعد لإطلاق رحلات لإجلاء العالقين في الهند.

كان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بحسب وكالة الأنباء العراقية، قد وجه في وقت سابق، بإجلاء المرضى العراقيين العالقين في نيودلهي.

وقال السفير العراقي في الهند، فلاح الساعدي، إن "الكاظمي وجه بإجلاء المرضى العراقيين العالقين في نيودلهي"، مبيناً أن " الرحلة الأولى ستنطلق غداً أو بعد غد".

وأضاف أنه "لانمتلك معلومات محددة بإصابة عراقيين بالسلالة الهندية، ولكن لدينا 6 وفيات بعد إصابتهم بفيروس كورونا".

ولفت إلى أنه "يوجد لدينا نحو ألف عراقي يرغب بالعودة إلى بغداد".​

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