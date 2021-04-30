وزيرة خارجية السودان تبدأ جولة أفريقية لشرح موقف بلادها من سد النهضة
الخرطوم - (أ ش أ):
توجهت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي إلى العاصمة الكينية نيروبي، اليوم الخميس، كأول محطة في جولة أفريقية تشمل كينيا والكونغو ورواندا وأوغندا.
وأوضحت وزارة الخارجية السودانية - في بيان صحفي - أن الجولة تأتي بغرض شرح موقف السودان من سد النهضة، بعد فشل المفاوضات بشأن السد نتيجة تعنت الجانب الإثيوبي، ومع اقتراب الزمن المحدد للملء الثاني للسد دون إبرام اتفاق ملزم حول الملء والتشغيل.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
226531
عدد المصابين
-
170008
عدد المتعافين
-
13278
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
151093581
عدد المصابين
-
128421128
عدد المتعافين
-
3178093
عدد الوفيات
إعلان