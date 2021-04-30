وزيرة خارجية السودان تبدأ جولة أفريقية لشرح موقف بلادها من سد النهضة

12:46 ص الجمعة 30 أبريل 2021
وزيرة خارجية السودان تبدأ جولة أفريقية لشرح موقف بلادها من سد النهضة

مريم الصادق المهدي

الخرطوم - (أ ش أ):

توجهت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي إلى العاصمة الكينية نيروبي، اليوم الخميس، كأول محطة في جولة أفريقية تشمل كينيا والكونغو ورواندا وأوغندا.

وأوضحت وزارة الخارجية السودانية - في بيان صحفي - أن الجولة تأتي بغرض شرح موقف السودان من سد النهضة، بعد فشل المفاوضات بشأن السد نتيجة تعنت الجانب الإثيوبي، ومع اقتراب الزمن المحدد للملء الثاني للسد دون إبرام اتفاق ملزم حول الملء والتشغيل.

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مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية الخرطوم سد النهضة السودان

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