مسؤول أفغاني: طالبان لم تتغير ولا علم لها بالسياسة

أفغانستان - (أ ش أ)

قال مستشار الأمن القومي الأفغاني حمد الله محب اليوم السبت إن طالبان لم تغادر ماضيها ولا علم لها بالسياسة.

ونقلت وكالة "خامة برس" الأفغانية، في نسختها باللغة الإنجليزية عن مهيب قوله للصحفيين عقب اجتماع أمني إن الرئيس أشرف غني يدعم انتقال السلطة من خلال الانتخابات وفقا لدستور البلاد.

وأضاف مهيب أن الناس يعتقدون أن طالبان قد تغيرت ولن يتصرفوا كما فعلوا في الماضي، لكن الجماعة لم تتغير ومازالت على حالها.

وقال مهيب إن طالبان لا علم لها بالسياسة وما لم تتخلص من التبعية للدول الأخرى، فسيتم إلقاء اللوم عليها دائمًا وسيتم تسميتها جماعة متوحشة.

وتجري الحكومة الأفغانية وطالبان محادثات سلام منذ ما يقرب من أربعة أشهر لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن. وبدلاً من ذلك، احتدم العنف واشتد في جميع أنحاء البلاد.

ومن المقرر عقد قمة بقيادة الأمم المتحدة في تركيا من المفترض أن تكون خطوة حاسمة نحو مستقبل أفغانستان. ولا يزال الموعد الدقيق للاجتماع غير معروف. ومن المتوقع أن يحضر القمة العديد من القادة السياسيين المحليين والدوليين بمن فيهم الصحفيون.

وطلبت الولايات المتحدة من الرئيس أشرف غني المشاركة في القمة.