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فيديو مسرب للأخ غير الشقيق للعاهل الأردني يكشف فيه وضعه قيد الإقامة الجبرية

11:42 م السبت 03 أبريل 2021
فيديو مسرب للأخ غير الشقيق للعاهل الأردني يكشف فيه وضعه قيد الإقامة الجبرية

الأمير حمزة بن الحسين

وكالات:

أكد ولي العهد الأردني السابق، الأمير حمزة بن الحسين، أنه وضع تحت الإقامة الجبرية في منزله، واعتقال حراسه الخاصين، لافتًا إلى أنه لم يرتكب أي مخالفات أو الاشتراك في أي مؤامرات تحاك ضد الأردن، وذلك على خلفية إعلان رئيس هيئة أركان الجيش الأردني، إجراء تحقيقات في ارتكاب مسؤولين سابقين نشاطات تستهدف أمن المملكة.

وقال الأمير الأردني، في فيديو مصور نقله محاميه إلى هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم السبت "تلقيت زيارة من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الأردنية صباح اليوم أبلغني فيها أنه لا يسمح لي بالخروج والتواصل مع الناس أو لقاءهم. لأنه في الاجتماعات التي كنت حاضرًا فيها كانت هناك انتقادات للحكومة أو الملك".

وأضاف "لست الشخص المسؤول عن انهيار الحكم والفساد وعدم الكفاءة التي كانت سائدة في هيكلنا الحاكم منذ 15 إلى 20 عامًا وتزداد سوءًا... ولست مسؤولاً عن قلة إيمان الناس بمؤسساتهم، ولكن هم المسؤولين".

وتابع ""لقد وصلنا إلى نقطة حيث لا يستطيع أحد التحدث أو التعبير عن رأي في أي شيء دون أن يتعرض للتخويف والاعتقال والمضايقة والتهديد".

ونفى الأمير حمزة "ارتكاب أي مخالفات" وقال إنه "لم يكن طرفا في أي مؤامرة"، مشيرا إلى أنه "ليس طرفا في الاتهامات الموجهة حول استهداف أمن المملكة".

وأشار إلى "انقطاع خدمات الهاتف والإنترنت عنه"، لافتًا إلى أن "ما يسجله هو آخر شيء يمكن أن يراه الناس".

الأمير حمزة بن الحسين العاهل الأردني الأردن القوات المسلحة الأردنية الملك عبدالله الثاني

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