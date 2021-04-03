الكويت تؤكد وقوفها إلى جانب الأردن وتأییدھا لقرارات الملك عبد الله للحفاظ على أمن المملكة
الكویت - (أ ش أ):
أعربت وزارة الخارجیة الكويتية مساء الیوم السبت عن وقوف دولة الكویت إلى جانب المملكة الأردنیة الھاشمیة الشقیقة وتأییدھا لكافة الإجراءات والقرارات التي اتخذھا الملك عبد الله الثاني بن الحسین وولي العھد الحسین بن عبدالله الثاني للحفاظ على أمن واستقرار المملكة الشقیقة.
وأكدت الوزارة - في بیان أوردته وكالة الأنباء الكويتية - أن أمن واستقرارالمملكة الأردنیة الھاشمیة من أمن واستقرار دولة الكویت.
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