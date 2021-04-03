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الكويت تؤكد وقوفها إلى جانب الأردن وتأییدھا لقرارات الملك عبد الله للحفاظ على أمن المملكة

10:58 م السبت 03 أبريل 2021
الكويت تؤكد وقوفها إلى جانب الأردن وتأییدھا لقرارات الملك عبد الله للحفاظ على أمن المملكة

وزارة الخارجية الكويتية

الكویت - (أ ش أ):

أعربت وزارة الخارجیة الكويتية مساء الیوم السبت عن وقوف دولة الكویت إلى جانب المملكة الأردنیة الھاشمیة الشقیقة وتأییدھا لكافة الإجراءات والقرارات التي اتخذھا الملك عبد الله الثاني بن الحسین وولي العھد الحسین بن عبدالله الثاني للحفاظ على أمن واستقرار المملكة الشقیقة.

وأكدت الوزارة - في بیان أوردته وكالة الأنباء الكويتية - أن أمن واستقرارالمملكة الأردنیة الھاشمیة من أمن واستقرار دولة الكویت.

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وزارة الخارجية الكويتية الكويت الأردن الملك عبد الله الثاني

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