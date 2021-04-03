التعاون الخليجي يؤكد وقوف المجلس مع الأردن ودعمه لما يتخذه من إجراءات لحفظ الأمن

الرياض - (أ ش أ):

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف وقوف مجلس التعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار.

وأشار الحجرف - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية - إلى أن أمن المملكة الأردنية الهاشمية من أمن دول المجلس انطلاقًا مما يربط بين دول المجلس والأردن من روابط وثيقة راسخة قوامها الأخوة والعقيدة والمصير الواحد.

وأكد دعم و مساندة مجلس التعاون الكامل لكل ما يتخذه الملك عبدالله الثاني بن الحسين من قرارات وإجراءات لحفظ أمن و استقرار الأردن الشقيق، متمنيًا للأردن الشقيق دوام الأمن و الاستقرار في ظل قيادة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين.