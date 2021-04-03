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رئيس البرلمان العربي: موكب نقل المومياوات يعكس مكانة "مصر الحضارة" دولياً

09:55 م السبت 03 أبريل 2021
رئيس البرلمان العربي: موكب نقل المومياوات يعكس مكانة "مصر الحضارة" دولياً

رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي

القاهرة - (أ ش أ):

هنأ رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، بنجاح تنظيم موكب نقل ملوك وملكات مصر من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، قائلا "إنه تابع بكل فخر واعتزاز هذا الموكب الحضاري المهيب، الذي يعكس مكانة مصر مهد وملتقى الحضارات الإنسانية".

وأشاد رئيس البرلمان العربي - في بيان مساء اليوم /السبت/ - بالتنظيم المتميز الذي تكاتفت فيه جميع مؤسسات الدولة المصرية؛ ليخرج بتلك الصورة المبهرة والمشرفة التي يفخر بها كل مصري وعربي، مؤكدا أن الحضارة المصرية هي حضارة فريدة ممتدة في أعماق التاريخ، وتفخر بها كل البشرية.

وأكد أن هذا الحدث العظيم يعزز قوة مصر الناعمة، ويضيف الكثير إلى رصيدها السياحي على المستوى العالمي، خاصة مع حدوث نقلة نوعية مؤخراً في المتاحف المصرية، التي باتت تنافس المتاحف العالمية بكل قوة، سواء المتحف المصري في ميدان التحرير، أو المتحف الكبير في الهرم، ومتحف الحضارة في الفسطاط.

وأكد رئيس البرلمان العربي أنه بالرغم من الظروف والتحديات التي يمر بها العالم أجمع جراء جائحة كورونا، إلا أن مصر القوية استطاعت تنظيم مثل هذا الحدث العالمي رغم كل التحديات ونجحت في إبهار العالم أجمع، لتثبت للجميع أنها ستواصل الطريق الذي بدأته تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو البناء والإنسانية.

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Asha
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