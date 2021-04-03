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السعودية تؤكد مساندتها الأردن في كل ما يتخذه لحفظ الأمن والاستقرار

09:53 م السبت 03 أبريل 2021
السعودية تؤكد مساندتها الأردن في كل ما يتخذه لحفظ الأمن والاستقرار

السعودية والأردن

الرياض - (أ ش أ):

أكدت المملكة العربية السعودية وقوفها التام إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية ومساندتها الكاملة بكل إمكاناتها لكل ما يتخذه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد من قرارات وإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما.

وذكر الديوان الملكي السعودي - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية - أنه "انطلاقاً مما يربط المملكة العربية السعودية مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة من روابط وثيقة راسخة قوامها الأخوة والعقيدة والمصير الواحد، وامتداداً لتاريخهما المشترك، وأن أمنهما كل لا يتجزأ، فإن المملكة العربية السعودية تؤكد وقوفها التام إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومساندتها الكاملة بكل إمكاناتها لكل ما يتخذه الملك عبدالله الثاني بن الحسين والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد من قرارات وإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما، سائلين المولى - عز وجل - أن يديم على المملكة الأردنية الهاشمية أمنها واستقرارها في ظل قيادة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين".

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السعودية الأردن الرياض الملك عبدالله الثاني الحسين بن عبدالله

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