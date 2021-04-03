الأردن: الأمير حمزة بن الحسين ليس قيد الإقامة المنزلية ولا موقوفًا

عمان- (د ب أ)

نقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر مطلع قوله مساء اليوم السبت، إن الأمير حمزة بن الحسين ليس قيد الإقامة المنزلية ولا موقوفًا كما تتداول بعض وسائل الإعلام.

وكانت السلطات الأردنية اعتقلت، رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، ومبعوث الملك الخاص السابق إلى السعودية.

وقال مصدر أمني إنه وبعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة.

وأضاف المصدر أنّ التحقيق في الموضوع جارٍ.