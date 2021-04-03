أكثر الكلمات إنتشاراً

موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس متحرش المعادي وفاة كمال الجنزوري سفينة قناة السويس فيروس كورونا عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

الأردن: الأمير حمزة بن الحسين ليس قيد الإقامة المنزلية ولا موقوفًا

09:05 م السبت 03 أبريل 2021
الأردن: الأمير حمزة بن الحسين ليس قيد الإقامة المنزلية ولا موقوفًا

الأمير حمزة بن الحسين

عمان- (د ب أ)

نقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر مطلع قوله مساء اليوم السبت، إن الأمير حمزة بن الحسين ليس قيد الإقامة المنزلية ولا موقوفًا كما تتداول بعض وسائل الإعلام.

وكانت السلطات الأردنية اعتقلت، رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، ومبعوث الملك الخاص السابق إلى السعودية.

وقال مصدر أمني إنه وبعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة.

وأضاف المصدر أنّ التحقيق في الموضوع جارٍ.

الأمير حمزة بن الحسين عمان الأردن قيد الإقامة المنزلية

الخبر التالى:

مقتل أكثر من 100 شخص في هجمات على قاعدتين للجيش الصومالي
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 203546

    عدد المصابين

  • 155448

    عدد المتعافين

  • 12084

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:أول تعليق رسمي من مصر على أحداث الأردن

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا