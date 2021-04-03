"مؤامرة للإطاحة بالملك".. واشنطن بوست: اعتقال مسؤولين سابقين بالأردن لأسباب أمنية

كتب- محمد عطايا:

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن السلطات الأردنية اعتقلت، ولي عهد الأردن السابق، والأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني، الأمير حمزة بن حسين، ومسؤولين سابقين بارزين، بتهمة تهديد استقرار البلاد، بعد تخطيطهم لمؤامرة لـ"الإطاحة بالملك".

وأضافت أنه تم وضع الأمير حمزة بن حسين، الابن الأكبر للملك حسين الراحل وزوجته الأمريكية المولد الملكة نور، تحت قيود في قصره بعمان، وسط تحقيق مستمر في "مؤامرة مزعومة لإطاحة أخيه غير الشقيق الملك عبد الله الثاني"، بحسب ما أفاد مسؤول استخباراتي كبير في الشرق الأوسط مطلع على الأحداث، لصحيفة "واشنطن بوست".

من جهتها أكدت الوكالة الأردنية الرسمية "بترا"، أن الأمير حمزة ليس موقوفاً ولا يخضع لأي إجراءات تقييدية، فيما لم توضح أسباب الاعتقالات للمسؤولين البارزين، أو ما إذا كان هناك "مؤامرة ضد الملك".

وأوضحت "واشنطن بوست"، أن هذه الخطوة جاءت في أعقاب اكتشاف ما وصفه مسؤولو القصر بأنه "مؤامرة معقدة وبعيدة المدى" تضم على الأقل أحد أفراد العائلة المالكة الأردنية، وكذلك زعماء القبائل وأعضاء المؤسسة الأمنية في البلاد.

وقال مسؤول المخابرات، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه "من المتوقع حدوث اعتقالات إضافية"، مشيرا إلى "الحساسيات الأمنية المحيطة بعملية إنفاذ القانون الجارية".

وأكد مستشار أردني للقصر أن الاعتقالات تمت على خلفية "تهديد استقرار البلاد".

وشغل الأمير حمزة منصب، ولي عهد الأردن، لمدة أربع سنوات قبل أن يتم نقل اللقب إلى الابن الأكبر للعاهل الأردني الحالي، الملك حسين.

قال مسؤول المخابرات إن "ضباط الجيش الأردني أبلغوا حمزة باحتجازه، ووصلوا إلى منزله برفقة حراس، حتى مع استمرار الاعتقالات الأخرى". كما تم الإبلاغ عن الاعتقالات الواسعة على وسائل التواصل الاجتماعي الأردنية.

ووصف مسؤول المخابرات الخطة بأنها "منظمة تنظيماً جيداً". وقال إن المتآمرين على ما يبدو لديهم "علاقات خارجية"، رغم أنه لم يذكر تفاصيل.

واعتقلت السلطات الأمنية في الأردن، مسؤولين سابقين بارزين لأسباب أمنية، بينهم باسم إبراهيم عوض الله، رئيس الديوان الملكي الأسبق، والشريف حسن بن زيد، مبعوث الملك الخاص السابق للسعودية.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم السبت إنه "وبعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة".