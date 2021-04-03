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اعتقال مسؤولين سابقين بارزين في الأردن بينهم رئيس الديوان الملكي الأسبق لأسباب أمنية

07:33 م السبت 03 أبريل 2021
اعتقال مسؤولين سابقين بارزين في الأردن بينهم رئيس الديوان الملكي الأسبق لأسباب أمنية

إبراهيم عوض الله

وكالات:

اعتقلت السلطات الأمنية في الأردن، مسؤولين سابقين بارزين لأسباب أمنية، بينهم باسم إبراهيم عوض الله، رئيس الديوان الملكي الأسبق، والشريف حسن بن زيد، مبعوث الملك الخاص السابق للسعودية.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم السبت إنه "وبعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة".

إبراهيم عوض الله الأردن حسن بن زيد اعتقال

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