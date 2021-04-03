روسيا تمدد اتفاقية التعاون مع أمريكا في علوم الفضاء حتى 2030

موسكو - (د ب أ)

قررت روسيا تمديد اتفاقية التعاون الفضائي مع الولايات المتحدة حتى نهاية ديسمبر 2030.

وأعلنت الحكومة الروسية اليوم السبت في موسكو، أن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين وافق على اقتراح بتوسيع آفاق التعاون في استكشاف واستخدام الفضاء لأغراض سلمية.

وأضافت الحكومة أن الإجراء سيختتم بتبادل مذكرات دبلوماسية.

وتم تجديد هذه الاتفاقية المبرمة 1992 بصورة فعلية أربع مرات من قبل.

كانت روسيا أعلنت في بداية شهر مارس الماضي أن العمل في محطة الفضاء الدولية سيستمر حتى عام 2028.

وقالت شركة الفضاء الروسية (آر كي كي إنيرجيا) إن قرار تمديد المشروع القديم الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات قد اتخذ "على أعلى المستويات".

وكانت محطة الفضاء الدولية لديها خطط من قبل وضعها الروس والأمريكان حتى 2024.

تحلق محطة الفضاء الدولية على ارتفاع 400 كيلومتر فوق الأرض لأكثر من 20 عاما، وكانت تقاوم خلال الأشهر الماضية عمليات تسريب وانخفاض ضغط، وتمكن رواد فضاء روس قبل أسابيع قليلة من سد التسريبات في موضعين بالمحطة.