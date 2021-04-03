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التحالف: تدمير زورق حوثي مفخخ بالصليف اليمنية

06:34 م السبت 03 أبريل 2021
التحالف: تدمير زورق حوثي مفخخ بالصليف اليمنية

تدمير زورق مفخخ

الرياض - (د ب أ)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، مساء اليوم السبت، تدمير زورق مفخخ مسير عن بعد يتبع لميليشيات الحوثي بالصليف أكبر مديريات محافظة الحديدة في غرب اليمن.

وقال التلفزيون السعودي الرسمي إن التحالف بقيادة السعودية أحبط هجوما وشيكا للحوثيين، حيث دمر زورقا ملغوما في جنوب البحر الأحمر‎.

وأشار التحالف إلى أن "الميليشيات تتخذ من اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من الحديدة". مؤكدا "استمرار تهديد الميليشيات الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية".

وكان التحالف أعلن أول أمس الخميس تدمير صاروخ باليستي للحوثيين ومنصة إطلاقه في جبهة مأرب" (شمال شرقي العاصمة اليمنية صنعاء)، مشيرًا إلى استمرار محاولات الميليشيا لاستهداف المدنيين الأبرياء.

وأضاف التحالف أن العملية الهجومية للميليشيات الحوثية في مأرب، تعرض حياة ملايين المدنيين للخطر.

يذكر أنه منذ فبراير الماضي، شنت الميليشيات الحوثية هجوما من بين أعنف الهجمات على محافظة مأرب، حيث قام عناصرها بتحريك أسلحة ثقيلة، لكنهم لم يحرزوا أي تقدم وسط مقاومة شديدة من القبائل المحلية والقوات الشرعية.

فيما حذرت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من خطورة تلك الهجمات على المدنيين وآلاف النازحين.

ونبهت في بيان مطلع مارس الماضي من خطورة تفاقم الأوضاع الإنسانية، إثر الهجمات الحوثية وما يتعرض له النازحون من مخاطر.

ودعت إلى إنهاء تلك الهجمات وإتاحة الفرصة لجهود مواجهة الأزمة الإنسانية وسوء التغذية والمجاعة التي تهدد مئات الآلاف من اليمنيين.

تدمير زورق مفخخ تحالف دعم الشرعية في اليمن السعودية الحوثيين

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