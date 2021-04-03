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"بعد نجاح الملء الثاني".. إثيوبيا تكشف الموعد المحتمل لإنتاج الطاقة من سد النهضة

05:58 م السبت 03 أبريل 2021
"بعد نجاح الملء الثاني".. إثيوبيا تكشف الموعد المحتمل لإنتاج الطاقة من سد النهضة

وزير الري والمياه والطاقة الإثيوبي سيلشي بيكيلي

وكالات:

كشف وزير الري والطاقة الإثيوبي، سيلشي بيكيلي، اليوم السبت، عن الموعد المحتمل لإنتاج الطاقة من سد النهضة.

وقال بيكيلي، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية"، اليوم السبت، إن إثيوبيا تبذل جهودا لبدء إنتاج الطاقة من سد النهضة في أغسطس المقبل، بعد "نجاح" عملية الملء الثاني التي يجري الاستعداد لها.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، قد أطلق السبت مشروع استخدام تقنية تلقيح الغيوم لاستدرار الأمطار.

وقال أبي أحمد، في كلمته بمناسبة إطلاق المشروع رسميا، إنه لا يمكن لبلاده بناء مزيد من السدود دون استخدام تقنية تلقيح الغيوم أو ما يعرف بـ"البذر السحابي".

ويأتي تصريح وزير المياه الإثيوبي، فيما يعود أطراف أزمة سد النهضة مجددا إلى طاولة التفاوض عبر جولة جديدة تستضيفها الكونغو الديمقراطية، التي تترأس الاتحاد الإفريقي، في الوقت الحالي.

وتنطلق الاجتماعات في مرحلتها الأولى، السبت، بين كل من السودان ومصر وإثيوبيا، على مستوى اللجان الفنية.

وتبدأ المباحثات على مستوى وزراء الخارجية والري للبلدان الثلاث، غدا الأحد.

سيلشي بيكيلي إثيوبيا سد النهضة أبي أحمد

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