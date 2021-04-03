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رئيس الوزراء السوري: انفراج في أزمة المشتقات النفطية مع نهاية الأسبوع

04:34 م السبت 03 أبريل 2021
رئيس الوزراء السوري: انفراج في أزمة المشتقات النفطية مع نهاية الأسبوع

رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس

دمشق - (أ ش أ):

قال رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس إنه سيكون هناك انفراج في أزمة المشتقات النفطية مع نهاية الأسبوع.

وأضاف عرنوس - أثناء جولة في محافظة حمص، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ "نأمل خلال أسبوع نهاية أزمة الكهرباء الحالية وعودة التيار الكهربائي إلى وضعه المقبول".

وكان وزير الكهرباء السوري غسان الزامل - الذي يرافق عرنوس في جولته - أطلق التعهد ذاته أمس، حين قال إن البلاد تعاني من زيادة في ساعات التقنين جراء النقص الحاصل في الغاز.

يذكر أن موقع "تانكر تراكرز"، المتخصص بتعقب ناقلات النفط، ذكر أمس أن ناقلة إيرانية على متنها مليون برميل من النفط في طريقها إلى سوريا، مشيرا إلى أن الناقلة تحتاج 3 أيام للوصول إلى سوريا، في حال لم يطرأ أي جديد.

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مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس سوريا المشتقات النفطية

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