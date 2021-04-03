جماعة الشباب الإسلامية تستهدف قاعدتين عسكريتين في جنوب مقديشو

مقديشو- (بي بي سي):

هاجم مسلحون في الصومال قاعدتين للجيش في جنوب غرب العاصمة مقديشو. وأكد سكان المنطقة سماع دوي ثلاثة انفجارات صباح اليوم.

وأعلنت جماعة الشباب الإسلامية في بيان لها مسؤلية هجوم انتحاري استهدف إحدى القواعد وهجوم آخر بسيارة مفخخة وهجمات مسلحة استهدفت قاعدة ثانية.

وأكد الجيش الصومالي الهجمات كما أكد إرسال تعزيزات إضافية للمنطقة.