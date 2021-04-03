وكالة أدوية بريطانية: علاقة أسترازينيكا بوفاة 7 أشخاص بسبب جلطات "غير مؤكدة"

لندن- (د ب أ):

بعد تلقي أكثر من 18 مليون شخص لقاح "استرازينيكا"، قالت وكالة مراقبة الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية أن سبعة أشخاص توفوا بسبب جلطات دموية نادرة، على الرغم من أنه لم يتضح ما إذا كانت هذه مصادفة.

وقال جون راين، المدير التنفيذي لوكالة مراقبة الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "لا تزال الفوائد في منع الإصابة بمرض كوفيد-19 ومضاعفاتها تفوق أي مخاطر ويجب على الجمهور الاستمرار في تلقي لقاحاتهم، عندما تتم دعوتهم للقيام بذلك".

وكانت الوكالة قد ذكرت في وقت سابق أنه كانت هناك 30 حالة لحوادث نادرة لجلطات دموية، من أصل 18.1 مليون جرعة للقاح "استرازينيكا/اوكسفورد، الذي تم إعطاؤه في بريطانيا.

وتابعت الوكالة أنه حتى 24 مارس الماضي، وردت أنباء عن إجمالي 22 حالة من "تخثر في الوريد الدماغي" وثمانية أنواع أخرى من تجلط في الدم، مشيرة إلى أنه لم يتضح أيضا ما إذا كانت تلك لها صلة.

وكانت تقارير بشأن حالات غير عادية لجلطات دموية لدى مرضى، تم تلقيهم لقاح "استرازينيكا" قد دفعت بعض هيئات مراقبة الأدوية الوطنية لفرض قيود على من يمكنهم الحصول على اللقاح.

وأوقفت كندا على سبيل المثال استخدام اللقاح لمن هم تحت 55 عاما، بينما أوقفت ألمانيا بشكل كبير اللقاح لمن هم تحت 60 عاما.

وذكرت بريطانيا أن اللقاح آمن لجميع الفئات العمرية.

وذكرت هيئة الأدوية الأوروبية أن اللقاح آمن، على الرغم من أنها تعتزم إجراء مزيد من المشاورات في أعقاب قرارات مسؤولي الصحة الوطنية.

وفي الوقت نفسه، تلقى أكثر من 31 مليون شخص في بريطانيا أول جرعة من اللقاح، أكثر من 18 مليون منهم بلقاح "استرازينيكا".