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قرغيزستان تسجل 142 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

08:52 ص السبت 03 أبريل 2021
قرغيزستان تسجل 142 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

بشكيك- (أ ش أ):
أعلنت السلطات الصحية في قرغيزستان، تسجيل 142 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وكالة أنباء /آكي برس/ القرغيزية، اليوم /السبت/ - أن الحالات الجديدة شملت 90 حالة في بشكيك، و44 حالة في منطقة تشوي و7 حالات في منطقة إيسيك كول وحالة واحدة في باتكين.

وارتفع العدد الإجمالي للمصابين في قرغيزستان إلى 88 ألفا و842 حالة إصابة.

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