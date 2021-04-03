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إصابة الرئيس الأرجنتيني بفيروس كورونا في عيد ميلاده

07:01 ص السبت 03 أبريل 2021
إصابة الرئيس الأرجنتيني بفيروس كورونا في عيد ميلاده

ألبرتو فرنانديز

بوينس آيريس- (د ب أ):
قال الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز مساء الجمعة، يوم عيد ميلاده، إن الاختبارات أثبتت إصابته بكوفيد -19.

وقال فرنانديز في تغريدة نشرها بعد منتصف الليل بقليل (0300 بتوقيت جرينتش) "في نهاية اليوم ، بعد تسجيل درجة حرارة 3ر37 والشعور بصداع خفيف، أجريت اختبار مستضد وأظهر نتيجة إيجابية".

وأوضح الرئيس الأرجنتيني إنه قام بعزل نفسه ويتبع البروتوكولات أثناء انتظار نتيجة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي ار).

يذكر أن اختبارات المستضد أسرع، لكن يتردد أنها أقل دقة من اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل.

وأضاف فرنانديز (62 عاما) في تغريدة أخرى: "أنا بصحة جيدة، رغم أنني كنت أتمنى أن أنهي عيد ميلادي بدون هذا الخبر، إلا أنني في حالة معنوية جيدة أيضًا".

وقال المكتب الرئاسي إن فرنانديز تلقى جرعته الأولى من لقاح "سبوتنيك في" الروسي الصنع المضاد لفيروس كورونا في كانون ثان/يناير في مستشفى في بوينس آيرس.

يذكر أن الأرجنتين سجلت حوالي 3ر2 مليون إصابة حتى الآن وأكثر من 56 ألف حالة وفاة بكوفيد-19.

ألبرتو فرنانديز الأرجنتين فيروس كورونا عيد ميلاد

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