جنوب السودان تنفى تقارير حول دعم إثيوبيا في بناء سد النهضة

القاهرة - (أ ش أ):

نفى مناو بيتر، وزير الموارد المائية والري بدولة جنوب السودان، ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول دعمه لموقف إثيوبيا في بناء سد النهضة بالشكل الحالي.

كما نفى وزير الري بدولة جنوب السودان كذلك، ما تداولته الجزيرة ويروج له الإعلام الإثيوبي بشأن الموافقة على التوقيع على الاتفاق الإطاري للدول الثلاث بمجرد تشكيل برلمان جنوب السودان، ويتم الآن دراسة الموقف فقط دون إبداء للرأي حتى الآن.

وقال مناو، في تصريحات خاصة لصحيفة ـ "الدستور" المصرية، إن موقف جنوب السودان واضح من الأطراف الثلاثة، وهو ضرورة التوصل لاتفاق مرض وملزم في ملء وتشغيل سد النهضة؛ انطلاقا من مباديء القانون الدولي الذي يحكم المياه.

وشدد الوزير الجنوب سودانى على أن هناك أربعة مباديء أساسية للقانون الدولي تحكم المياه، أولها هو الاستخدام العادل والمعقول للمياه العابرة عبر الدول، والمبدأ الثاني هو عدم الإضرار بمصالح الدول الأخرى المشتركة في المورد المائية، والمبدأ الثالث هو الإخطار المسبق من قبل الدولة التي تنشيء المشروع، والمبدأ الرابع هو التسوية السلمية لأي نزاع حول المياه.

وأكد أن جنوب السودان دعت لحل عادل ومرض وملزم للأطراف الثلاثة، مؤكدا أن مصر والسودان غير رافضين للمشروع في حد ذاته، لأن المشروع قائم بالفعل، لكن النقطة الخلافية هي كيفية الملء والتشغيل وتحقيق شرط عدم الإضرار بمصالح الدول الأخرى.

وأشار الى أن الاتحاد الإفريقي شعاره هو الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية، ويتولي الآن الوساطة بدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وشدد على أن التصعيد الإعلامي غير مطلوب الآن، والتصريحات المضادة وتحريفها لا تخدم الغرض، مؤكدا أن موقف بلاده مواز لكل الدول للتوصل لاتفاق مرض وملزم قانونيا، لافتا إلى أن العلاقات مع الدول الثلاث جيدة.