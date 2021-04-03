جونسون آند جونسون تختبر لقاحها على الشباب
واشنطن - (د ب أ):
أعلنت شركة الأدوية الأمريكية جونسون آند جونسون اليوم الجمعة، أنها تعمل الآن على اختبار فعالية لقاحها ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) - الذي تم إجازة استخدامه للبالغين فقط - على الشباب في سن المراهقة.
وقالت الشركة إنه سيتم أولا اختبار اللقاح الذي يستخدم من جرعة واحدة على عدد صغير من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما كجزء من تجربة سريرية جارية منذ سبتمبر الماضي .
وبعد مراجعة البيانات الأولية، سيتم توسيع التجربة تدريجياً لتشمل مجموعة أكبر من المراهقين الأصغر سناً - من سن 12 عاماً.
ويتم بالفعل إعطاء لقاح جونسون آند جونسون في الولايات المتحدة وحصل على موافقة الاتحاد الأوروبي في 11 آذار/ مارس الماضي.
وقالت الشركة إنها تعمل على اختبار اللقاح على النساء الحوامل والأطفال في المستقبل القريب.
ويتم إعطاء اللقاح الذي طورته شركة جانسن التابعة لشركة جونسون في هولندا، بجرعة واحدة للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا فما فوق.
ولا يظهر التأثير الكامل للقاحات بيونتيك / فايزر، وموديرنا وأسترازينيكا إلا بعد إعطاء جرعتين من اللقاح.
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