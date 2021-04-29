المحكمة العليا في بريطانيا تلزم "ريان أير" بدفع تعويضات عن رحلات ألغيت بسبب إضراب الطيارين

لندن - (د ب أ):

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن المحكمة العليا في بريطانيا أصدرت قرارا يلزم شركة الطيران منخفض التكاليف، الأيرلندية، "ريان أير"، بدفع تعويضات للركاب عن مئات الرحلات التي ألغيت بسبب إضراب الطيارين في عام 2018.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن التعويض يمكن أن يكون في حدود 250 يورو لكل راكب في أغلب الرحلات قصيرة المدى، وقد يصل إلى 400 يورو لكل راكب في الرحلات الأبعد مدى.

ومن المنتظر أن يستفيد من الحكم أكثر من 15 ألف راكب.

وأشارت الصحيفة إلى أن "ريان أير" رفضت التعليق على هذه الأنباء، مضيفة أن الشركة تستطيع الاستئناف على الحكم.