موسكو: طلبنا الحصول على "السلالة الهندية" من "كورونا" لدراستها

10:01 م الخميس 29 أبريل 2021
موسكو: طلبنا الحصول على "السلالة الهندية" من "كورونا" لدراستها

فيروس كورونا

موسكو - (أ ش أ):

قالت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك آنا بوبوفا، اليوم الخميس، إن موسكو طلبت الحصول على السلالة الهندية من فيروس كورونا المستجد لدراستها.

وقالت بوبوفا، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "بالطبع، طلبنا السلالة الهندية، وأنا متأكدة من كوننا سنحصل عليها قريبًا حتى نتمكن من دراستها بشكل كامل، ويعمل مركز الأبحاث الخاص بنا في هذا الأمر"، مؤكدة أن فريق الباحثين يعمل على مدار الساعة في هذا الشأن.

وتسيطر حالة من الفزع على الهند بعد تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد يُطلق عليها السلالة الهندية المتحورة التي جعلت العالم يسجل أعلى معدل إصابات يومي بلغ 355,991 حالة.

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فيروس كورونا السلالة الهندية من كورونا موسكو روسيا كوفيد19

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