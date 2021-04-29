الرئاسي الليبي يبحث مع المبعوث الأممي خطوات تنفيذ المصالحة الوطنية

09:59 م الخميس 29 أبريل 2021
الرئاسي الليبي يبحث مع المبعوث الأممي خطوات تنفيذ المصالحة الوطنية

محمد المنفي

طرابلس - (أ ش أ):

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش الخطوات العملية لتنفيذ المصالحة الوطنية وتثبيت وقف إطلاق النار.

جاء ذلك خلال لقاء في طبرق، اليوم الخميس، بحسب بوابة "الوسط" الليبية، حيث استمع المنفي إلى إحاطة المبعوث الأممي بخصوص عمل البعثة لدعم المسار السياسي في ليبيا.

وتناول الطرفان سبل تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2570 الذي يؤكد دعم المجتمع الدولي والتزامه بالعملية السياسية في ليبيا، وما ينبغي على البعثة اتباعه من جهود تسييرية للوصول بنجاح إلى الانتخابات في 24 ديسمبر القادم.

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Asha
محمد المنفي المجلس الرئاسي الليبي يان كوبيش المصالحة الوطنية

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