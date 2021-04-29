عباس: سنجري الانتخابات خلال أسبوع إذا وافقت إسرائيل على تنظيمها بالقدس

وكالات:

أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس "أبو مازن"، أنه إذا أعلنت إسرائيل الموافقة على إجراء الانتخابات في القدس، فإنه سيتم تنظيمها خلال أسبوع، شريطة أن "تكون حرة"، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق السعودية.

وقال عباس، في كلمة، اليوم الخميس "لن نذهب للانتخابات دون القدس"، لافتًا إلى أنه "وصلتنا رسالة من إسرائيل وواشنطن أن سبب عدم السماح للانتخابات في القدس هو عدم وجود حكومة في إسرائيل تقرر ذلك".

وتابع "نرفض المبررات الإسرائيلية بشأن عدم الرد على إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في القدس".