عباس: سنجري الانتخابات خلال أسبوع إذا وافقت إسرائيل على تنظيمها بالقدس
وكالات:
أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس "أبو مازن"، أنه إذا أعلنت إسرائيل الموافقة على إجراء الانتخابات في القدس، فإنه سيتم تنظيمها خلال أسبوع، شريطة أن "تكون حرة"، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق السعودية.
وقال عباس، في كلمة، اليوم الخميس "لن نذهب للانتخابات دون القدس"، لافتًا إلى أنه "وصلتنا رسالة من إسرائيل وواشنطن أن سبب عدم السماح للانتخابات في القدس هو عدم وجود حكومة في إسرائيل تقرر ذلك".
وتابع "نرفض المبررات الإسرائيلية بشأن عدم الرد على إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في القدس".
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
225528
عدد المصابين
-
169308
عدد المتعافين
-
13219
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
150189056
عدد المصابين
-
127725334
عدد المتعافين
-
3162701
عدد الوفيات
إعلان