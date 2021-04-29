السودان: المجلس الأعلى للسلام يوافق على إعلان المبادئ بين البرهان والحلو

الخرطوم٠ (أ ش أ( :

أعلن رئيس مفوضية السلام بالسودان الدكتور سليمان الدبيلو، موافقة المجلس الأعلى للسلام، على إعلان المبادئ الموقع بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس "الحركة الشعبية _ شمال" جناح عبد العزيز الحلو.

وترأس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الخميس، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للسلام في عام ٢٠٢١.

وأوضح رئيس مفوضية السلام بالسودان، في تصريح صحفي، أنه تم تكوين لجنة مصغرة لوضع الترتيبات اللازمة لبدء التفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية - شمال بقيادة عبد العزيز آدم الحلو.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للسلام قرر إضافة عشرة أعضاء جدد لتعزيز أهداف المجلس الرامية لتحقيق السلام بالبلاد، كما وافق على تكوين لجنة لمعرفة الأسباب التي أدت لتأخر تنفيذ بند الترتيبات الأمنية والعمل على إزالة كافة العقبات التي تواجهه.