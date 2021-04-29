الديوان الملكي ينعي وفاة عم ملك الأردن الأمير محمد بن طلال

وكالات:

أعلن الديوان الملكي الأردني، الخميس، وفاة الأمير محمد بن طلال عّم الملك عبدالله الثاني وممثله الشخصي، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وخدم الراحل بلاده من خلال توليه عدة مناصب رسمية، فمنذ عام 1952 إلى عام 1962 كان وليا للعهد، وفي عام 1970 صدرت الإرادة الملكية بتعيينه رئيسا لمجلس شيوخ العشائر الأردني، وعين في عام 1973 ممثلا شخصيا للملك وواصل شغل هذا المنصب حتى اليوم.