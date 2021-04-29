إنقاذ الطفولة: بين كل خمسة منتحرين في سوريا هناك طفل

دمشق- (بي بي سي):

وثقت منظمة "إنقاذ الطفولة" الأثر المدمر للحرب في سوريا على الصحة النفسية للشباب السوريين.

تقول المنظمة الخيرية إنها رصدت في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020 ، واحدًا من كل خمسة من المنتحرين أو من يحاول الانتحار كان طفلا خاصة في شمال غرب سوريا.

ووصل عدد حالات الانتحار المسجلة في الأشهر الثلاثة الأخيرة فقط من عام 2020 إلى 246 حالة، و 1748 محاولة. وارتفع عدد حالات الانتحار في المنطقة بشكل حاد خلال العام الماضي، إذ قفز بنسبة 86 في المئة مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020.

من بين أولئك الذين حاولوا الانتحار، هناك 42 على الأقل تبلغ أعمارهم 15 عاما أو أقل ، بينما 18 في المئة هم من المراهقين والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 20 عامًا.

ودعت المنظمة الجهات المانحة والمجتمع الدولي إلى زيادة استثماراتهم في برامج الصحة العقلية بالإضافة إلى زيادة الدعم المخصص للناجين من الانتحار وضحايا العنف المنزلي. وأكدت المنظمة أنه من الضروري منع الأسباب التي أدت إلى المشاكل من خلال تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية ، فضلاً عن توفير الدعم المجتمعي وخدمات إدارة الحالات.