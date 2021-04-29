فيتنام تسجل أول عدوى محلية بفيروس كورونا منذ أكثر من شهر

03:42 م الخميس 29 أبريل 2021
فيتنام تسجل أول عدوى محلية بفيروس كورونا منذ أكثر من شهر

أرشيفية

هانوي- (د ب ا):

أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية، الخميس، تسجيل أول أربع حالات عدوى محلية بفيروس كورونا منذ 35 يوما.

وجرى تسجيل الأربع حالات في إقليم ها نام بشمال البلاد، على بعد 50 كيلومترا جنوب هانوي، قبل يوم من عطلة عامة لمدة ثلاثة أيام بمناسبة انتهاء حرب فيتنام وعيد العمال، عندما يسافر الكثيرون، مما أثار مخاوف من حدوث تفشي أكبر.

وتعود الحالات الأربعة لأفراد أسرة شاب (27 عاما) عاد لفيتنام قادما من اليابان في 7 أبريل الجاري.

وخضع الشباب للحجر الصحي في فندق اليسيا الشاطئ بمدينة دا نانج بوسط البلاد، وأظهرت النتائج سلبية إصابته بفيروس كورونا ثلاثة مرات، قبل أن يركب حافلة من دا دانج عائدا إلى بلدته في هام نام في 22 أبريل الجاري. وبعد يومين ظهرت عليه أعراض الاصابة بالفيروس، وثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وأغلقت السلطات قرية قوان نهان، حيث تعيش أسرة الشاب، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من ألف شخص.

وتم وضع 32 شخصا ممن خالطوا الشاب في الحجر المنزلي، وخضعوا للاختبار، بينهم شخص في هانوي وأخر في هو شي مينه. وثبتت إصابة الرجل في هو شي مينه بالفيروس، ولكن وزارة الصحة لم تكن قد قامت بتحديث قائمة حالات الاصابة الجديدة بالفيروس.

وسجلت فيتنام رسميا 2865 حالة إصابة بالفيروس، بالإضافة إلى 35 حالة وفاة.

وزارة الصحة الفيتنامية هانوي فيروس كورونا إقليم ها نام فيتنام

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