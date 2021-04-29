فيروس كورونا: تركيا تستعد لأول إغلاق كامل لها

أنقرة- (بي بي سي):

تبدأ تركيا اليوم إغلاقا شاملا وعلى كامل الأراضي التركية. وقال رجب طيب إردوغان، بعد اجتماع مغلق مع وزرائه في بداية هذا الأسبوع: إن الحظر الكلي سيبدأ مساء اليوم اعتبارًا من السابعة حتى الاثنين 17 مايو المقبل. وأضاف الرئيس التركي أن المطاعم ستعمل على خدمات التوصيل فقط. والمواصلات ستعمل بنصف طاقتها. وسيتوقف التعليم المباشر في جميع الصفوف من دون استثناء وستؤجل الامتحانات.

ووضعت الدولة حدا يمكن معه تخفيف الإجراءات وهو وصول الإصابات إلى أقل من خمسة آلاف مصاب لتجنب إرهاق الاقتصاد والعاملين في القطاع الطبي.

وكانت تركيا قد سجلت رقما قياسيا بعدد الإصابات والوفيات بلغت ذروتها في 21 أبريل، إذ وصل عدد المصابين إلى 62 ألف.

ووصل عدد الجرعات المعطاة من اللقاح في تركيا إلى 21 مليون جرعة. وكانت السلطات التركية قد فرضت إجراءات حظر جزئي يومي، وحظر كامل يومي السبت والأحد من كل أسبوع. لكن هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها حظرا شاملا وكاملا.

وستستمر حملة التطعيم خلال الإغلاق ويمكن للأشخاص الراغبين بأخذ اللقاح تحديد موعد حسب ترتيب أولوية التطعيم من وزارة الصحة التركية.