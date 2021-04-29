العراق يصدر أوامر قبض بحق عاملين في مستشفى ابن الخطيب
بغداد- (د ب أ):
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الخميس، إصدار مذكرات قبض بحق مجموعة من العاملين في مستشفى ابن الخطيب على خلفية حادثة مقتل أكثر 82 مدنيا وإصابة أكثر من 110 آخرين في حريق نشب بالمستشفى الأسبوع الجاري.
وقال المركز الإعلامى لمجلس القضاء ، في بيان صحفي ، إن محكمة تحقيق الرصافة اتخذت تحقيقات عدة في حادثة المستشفى منها تدوين أقوال شهود في موقع الحادث وإصدار مذكرات قبض بحق عاملين في المستشفى.
وأوضح البيان أن "أوامر القبض شملت مسؤول قسم الصيانة ومسوؤل الدفاع المدني ومسوؤل صيانة قناني الأكسجين والمعاون الإداري وموظفين آخرين وتم إلقاء القبض عليهم وتوقيفهم.
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد أصدر قرارا بسحب اليد عن وزير الصحة حسن التميمي ومحافظ بغداد والمدير العام لدائرة صحة بغداد /الرصافة وإحالتهم للجنة التحقيق المشكلة برئاسة وزير الداخلية عثمان الغانمي وعضوية عدد من الوزراء.
الخبر التالى:فيروس كورونا: تركيا تستعد لأول إغلاق كامل لها
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
225528
عدد المصابين
-
169308
عدد المتعافين
-
13219
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
150189056
عدد المصابين
-
127725334
عدد المتعافين
-
3162701
عدد الوفيات
إعلان