وزير الخارجية الإيراني يزور الكويت

طهران- (د ب أ):

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيقوم بزيارة إلى الكويت اليوم الخميس.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، فإن الزيارة ستتضمن إجراء مباحثات بشأن العلاقات الثنائية، فضلا عن مناقشة آخر التطورات في المنطقة.

وزار وزير الخارجية الإيراني في الأيام الماضية كلا من قطر والعراق وسلطنة عمان، واستعرض مع كبار المسؤولين في هذه الدول مستجدات العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.