روسيا تشيد بنتائج اجتماع فيينا لإحياء الاتفاق النووي

موسكو- أ ش أ:

أشادت روسيا بنتائج الاجتماع الجديد الذي عقد، اليوم الخميس، في العاصمة النمساوية فيينا بين مسؤولين روس وأمريكيين بشأن جهود إحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى.

وكتب مندوب روسيا الدائم لدى المؤسسات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، على حسابه على تويتر: "اجتمعنا مجددا مع المبعوث الأمريكي الخاص بإيران روبرت مالي مع فريقينا، وأجرينا مشاورات مفصلة ومفيدة جدا حول المواضيع الأساسية قيد النظر في المفاوضات المتواصلة في فيينا بشأن استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة بالكامل ".

وأشار أوليانوف أمس للصحفيين إلى أن هناك كل الدواعي للتفاؤل الحذر إزاء المفاوضات الجارية، لافتا إلى أن الأمور تتطور بطريقة قد تتيح قريبا حذف كلمة "الحذر" من هذه العبارة.

وانطلقت في فيينا أوائل الشهر الجاري مشاورات مكثفة بين الأطراف الموقعة أصلا على الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018، في مسعى لاستئناف الصفقة.

وتتركز المفاوضات على نقطتين أساسيتين هما رفع العقوبات الأمريكية عن إيران وعودة طهران إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي.