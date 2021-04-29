فيروس كورونا: الأردن يرفع حظر التجول أيام الجمعة

12:30 م الخميس 29 أبريل 2021
فيروس كورونا: الأردن يرفع حظر التجول أيام الجمعة

أرشيفية

عمّان- (بي بي سي):

أعلن الأردن رفع حظر التجول أيام الجمعة اعتبارا من يوم غد، كما سمح بعودة الصلاة بحسب وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني.

اتخذ القرار استجابة لمطالب 95 نائبًا لتخفيف الإجراءات الحالية على المواطنين.

وسيتم أيضا السماح للمواطنين بأداء صلاتي العشاء والتراويح في المساجد، لكن الوزير أكد استمرار العمل بحظر التجول الليلي الذي يبدأ من السابعة مساء لغاية السادسة صباحا.

ودعا وزير الصحة الأردنيين إلى التسجيل على منصة الحكومة الرسمية من أجل أخذ اللقاحات وقال: إن القطاع الصحي منهك والضغط عليه كبير جدا.

وبدأ الاردن في 13 يناير حملة تلقيح ضد فيروس كورونا، ومنح "تراخيص طارئة" لخمسة لقاحات هي: "سينوفارم" و"فايزر/بايونتيك" و"أسترازينيكا" و"جونسون آند جونسون" و"سبوتنيك".

وتراجعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن خلال الأسابيع القليلة الماضي، فقد وصل عدد الإصابات أمس إلى 1910 إصابة و47 وفاة مقارنة مع الأرقام السابقة التي كانت تصل في بعض الأحيان إلى 9000 إصابة وأكثر من 100 وفاة. وسجل الأردن أكثر من 708 ألف إصابة بفيروس كورونا و8754 وفاة. منذ بدء تفشي الوباء.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا حظر التجول الأردن اللقاحات

الخبر التالى:

فيروس كورونا: خسائر لوفتهانزا تتجاوز 1.2 مليار دولار
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 225528

    عدد المصابين

  • 169308

    عدد المتعافين

  • 13219

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 150189056

    عدد المصابين

  • 127725334

    عدد المتعافين

  • 3162701

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بعد تراجعها عالميًّا.. تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا