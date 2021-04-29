فيروس كورونا: الأردن يرفع حظر التجول أيام الجمعة

عمّان- (بي بي سي):

أعلن الأردن رفع حظر التجول أيام الجمعة اعتبارا من يوم غد، كما سمح بعودة الصلاة بحسب وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني.

اتخذ القرار استجابة لمطالب 95 نائبًا لتخفيف الإجراءات الحالية على المواطنين.

وسيتم أيضا السماح للمواطنين بأداء صلاتي العشاء والتراويح في المساجد، لكن الوزير أكد استمرار العمل بحظر التجول الليلي الذي يبدأ من السابعة مساء لغاية السادسة صباحا.

ودعا وزير الصحة الأردنيين إلى التسجيل على منصة الحكومة الرسمية من أجل أخذ اللقاحات وقال: إن القطاع الصحي منهك والضغط عليه كبير جدا.

وبدأ الاردن في 13 يناير حملة تلقيح ضد فيروس كورونا، ومنح "تراخيص طارئة" لخمسة لقاحات هي: "سينوفارم" و"فايزر/بايونتيك" و"أسترازينيكا" و"جونسون آند جونسون" و"سبوتنيك".

وتراجعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن خلال الأسابيع القليلة الماضي، فقد وصل عدد الإصابات أمس إلى 1910 إصابة و47 وفاة مقارنة مع الأرقام السابقة التي كانت تصل في بعض الأحيان إلى 9000 إصابة وأكثر من 100 وفاة. وسجل الأردن أكثر من 708 ألف إصابة بفيروس كورونا و8754 وفاة. منذ بدء تفشي الوباء.